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Новости > В Пентагоне назвали сроки поставок самолетов F-16 в Украину

В Пентагоне назвали сроки поставок самолетов F-16 в Украину

Александр Панько
23.05.23 09:34
86
В Пентагоне назвали сроки поставок самолетов F-16 в Украину

Главное: В Пентагоне рассказали, когда F-16 могут быть в Украине. Пройдет минимум «несколько месяцев», прежде чем Украина сможет эксплуатировать американские истребители.

Детали: Передача Украине истребителей F-16 может занять в лучшем случае несколько месяцев. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает CNN.

Он отметил, что пройдет как минимум «несколько месяцев», прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16. Также необходимо проработать ряд деталей, прежде чем Военно-воздушные силы ВСУ смогут использовать западные самолеты в большом количестве.

«Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем за несколько месяцев», — отметил Кендал.

Вместе с тем, министр ВВС США в общении с журналистами из Defense Writers Group обратил внимание, что это все еще относительно короткие сроки, поскольку обычно нужно более двух лет, чтобы научить нового американского пилота работе с таким самолетом. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который некоторое время не летал, может длиться до пяти месяцев.

Стоит отметить, что публично США в течение нескольких месяцев утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов, быстро истощат доступное финансирование для помощи Украине вместо более важных вооружений, таких как танки Abrams и ракеты для Patriot.

Кендалл назвал внезапный поворот администрации американского президента Джо Байдена решением о том, что пора начать подготовку украинских военных на будущее.

«Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований», — сказал он, добавив, что пора начать думать о том, как ВСУ могут выглядеть, и что они будут включать в долгосрочной перспективе.

В тему: Жозеп Боррель заявил, что украинцы уже тренируются на F-16.

Тэги: США, Украина, Пентагон, война в Украине, F-16, истребители

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