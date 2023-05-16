Ночная атака по Украине: ПВО сбила 6 «Кинжалов»

Главное: Ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, шесть ударных дронов и три БПЛА-разведчика. Все они были сбиты.

Детали: Ночью 16 мая армия РФ атаковала Украину из северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они были уничтожены, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 „Кинжал“, девять крылатых ракет „Калибр“ — с кораблей в Черном море, и три ракеты наземного базирования (С-400, „Искандер-М“). Все ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны», — подчеркнули военные.

Кроме того, противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также производил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня («Орлан-10», SuperCum). Все они тоже были сбиты.

«Тактическая авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов. В течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая совершено более двадцати групповых авиаударов», — добавило командование.

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