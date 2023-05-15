Оккупанты принудительно мобилизуют на Херсонщине мужчин, получивших паспорт РФ

Главное: В Херсонской области россияне требуют взятки у местных мужчин за отсрочку от мобилизации. Отказавшиеся попадают на фронт.

Детали: Войска РФ и дальше пытаются восполнять потери в живой силе, используя принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины. Об этом 15 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов Херсонской области зафиксированы факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.

«После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лиц, которые отказываются от уплаты взятки, или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки», — говорится в строительстве.

После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

В тему: За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 580 оккупантов, а также три российских танка, 11 бронемашин и 24 беспилотника. Общее число ликвидированных оккупантов составляет 199 460 человек.