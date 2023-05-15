С Зеленским в Германии произошел конфуз

Главное: Зеленский в Германии чуть не потерял свой телефон. Глава государства забыл свой смартфон в машине и вспомнил о нем, когда уже сидел в вертолете.

Детали: Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию едва не потерял свой телефон. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщило Bild.

По данным издания, президент оставил свой телефон и зарядку к нему в автомобиле, на котором приехал для встречи с канцлером Олафом Шольцем.

После встречи президент поспешил к вертолету, но о телефоне забыл. Офицер Федерального управления криминальной полиции забрал телефон Зеленского и побежал к вертолету.

Зеленский улыбнулся и поблагодарил офицера, вернувшего его телефон и павербанк.

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