У Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем?

Главное: Появилась информация об ухудшении состояния здоровья Александра Лукашенко. Он не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага. А ранее не выступил на параде 9 мая и покинул Москву раньше срока.
Детали: Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, который в этом году отмечается 14 мая. Это произошло на фоне разноречивой информации об ухудшении его здоровья.
Экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко рассказал, что известно об ухудшении состояния здоровья Лукашенко. "Мы все смогли увидеть, что у него действительно проблемы со здоровьем. Сам факт того, что, выступая на площади в Минске возле памятника, он не проронил ни слова, а выступал министр обороны Хренин, свидетельствует о том, что состояние здоровье у него очень плохое. Мы впервые за 29 лет увидели, что на главном в его понимании мероприятии он не выступает публично и не сказал даже слова, проходя к автомобилю", — заметил он. По словам оппозиционера, у Лукашенко – проблемы с ногами. Это подтверждает тот факт, что он единственный из гостей Кремля, не шедший с Путиным на Красную площадь пешком. Лукашенко попросил охрану Путина предоставить ему транспорт.