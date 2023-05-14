У Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем?

Главное: Появилась информация об ухудшении состояния здоровья Александра Лукашенко. Он не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага. А ранее не выступил на параде 9 мая и покинул Москву раньше срока.

Детали: Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, который в этом году отмечается 14 мая. Это произошло на фоне разноречивой информации об ухудшении его здоровья.

В прошлом году Лукашенко участие в церемонии принимал и речь на площади Государственного флага в Минске произносил.

Вместо него торжественную речь произнес премьер-министр Роман Головченко. При этом на сайте президента поздравление с Днем флага, герба и гимна размещено.

Ранее Лукашенко не выступил на параде 9 мая, хотя и стоял на трибуне. Кроме того, он покинул Москву раньше срока не советив торжественный ужин с Путиным.