Священник Хмельницкой епархии УПЦ передал гуманитарную помощь пациентам больницы

Золоті яйця Шаповала, Гнила свинина від Білецького, що далі?
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 197 670 солдат
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Евровидение 2023: определены имена всех финалистов
Министр обороны Британии подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
В здании Киевсовета проводятся обыски