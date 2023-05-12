Священник Хмельницкой епархии УПЦ передал гуманитарную помощь пациентам больницы

Главное: В Хмельницкой области настоятель храма Украинской Православной Церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Ярмолинцы посетил Ярмолинецкую районную больницу.

Находящимся в больнице священник передал продуктовые наборы, одежду и средства гигиены.

«Благодарим всех неравнодушных за пожертвования!», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Хмельницком настоятель прихода Украинской Православной Церкви в честь преподобной Параскевы Сербского микрорайона Книжковцы протоиерей Виктор Патерко освятил транспортное средство, которое вместе с гуманитарной помощью передали 77-й бригаде на передовую линию фронта.