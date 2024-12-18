В Украине сохранится весьма неоднозначная погода

В Украине удерживается неприятная погода. Прогноз на ближайшие дни дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в четверг, 19 декабря, по стране будет преимущественно сухо, только в северо-восточной части местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. В южной части и в Карпатах ночью и утром местами туман; на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 2-7, в западных, большинстве южных областей и в Крыму 6-11 тепла. На востоке ночью минус 1-6, днем около 0.

В Киеве завтра должно быть без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью около 0, днем плюс 5-7.

Эксперты небесной канцелярии также информируют, что в пятницу, 20 декабря, тоже будет в основном без осадков, только днем в западных и местами северных областях небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом). На юге ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 2-7 тепла, в южной части Украины плюс 7-12. В восточных областях от 2 мороза до 3 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью от 0 до плюс 2, днем 4-6 тепла.

Ранее мы писали, что Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.