Футболистки сборной Ирана сбежали из страны – Трамп уже нашел им убежище

Ряд футболисток сборной Ирана решили сбежать из страны после вылета их команды из Кубка Азии. Девушки запросили политическое убежище в Австралии, но им сперва отказали.

После этого вмешался президент США Дональд Трамп.

В социальной сети Truth Social он написал: «Я только что переговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе относительно женской национальной сборной Ирана по футболу. Он уже занимается этим вопросом! Пятерым уже помогли, остальные – на подходе».

Ранее Иран сделал дерзкое ядерное заявление.