Цены на какао-бобы в мире взяли очередную рекордную отметку

Какао-бобы в мире продолжают дорожать. В среду, 18 декабря, на биржевых торгах был установлен очередной ценовой рекорд.

Так, стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 2,04%, до 12 005 долларов за тонну.

Стоит отметить, что ранее в ходе торгов цена достигала максимальной отметки в 12 039 долларов за тонну.

Только с начала этой недели какао-бобы подорожали уже на 6%, что может стать восьмой неделей роста стоимости подряд.

Добавим, что с начала декабря цена увеличилась на 27,5%.

Эксперты говорят, что цены растут из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки.

Сообщается, что фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.

Еще одним фактором роста цен является уровень запасов на биржах. Например, на Лондонской бирже в ноябре запасы снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%.

Специалисты резюмируют, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.

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