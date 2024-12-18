Студенты временно не смогут оформить отсрочку в «Резерв+»

С 17 декабря и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку через приложение «Резерв+». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что это связано с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

В то же время отмечается, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении и в дальнейшем.

Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов «Резерв+».

Минобороны обещает уведомить отдельно в случае досрочного возобновления работы сервиса.

Напомним, в Украине приняли новые правила отсрочки от призыва.