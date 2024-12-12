Экономический рост в Украине притормозил почти до нуля

В ноябре 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины замедлился до 0,9% по сравнению с 1,5% в октябре. В целом за 11 месяцев ВВП вырос на 4,0%. Об этом сообщает Минэкономики.

В министерстве назвали отрасли, демонстрировавшие положительную динамику в ноябре:

— транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора);

— строительство (благодаря программам господдержки);

— внутренняя торговля (причины — постоянный внутренний спрос и предложение товаров);

— перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличию альтернативных мощностей энергообеспечения).

— добывающая промышленность (работе новых скважин по добыванию газа).

«Драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. Свою роль сыграли государственные программы поддержки — грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, есть Обитель и другие в рамках политики „Сделано в Украине“. Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения», — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, инфляция в Украине преодолела психологический рубеж.