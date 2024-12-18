Реванш Усика с Фьюри могут отменить по необычной причине

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ринге сойдутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO.

Британский претендент прибыл в Эр-Рияд с бородой на лице и сказал, что не собирается от нее избавляться. Болельщики остались в недоумении от такого поведения Фьюри.

Дело в том, что по правилам WBC, боксеры не имеют права выходить в ринг с любой растительностью на лице. Разрешаются только небольшие усы, размером с верхнюю губу.

Если Тайсон решит стоять на своем, то бой могут отменить, однако вряд ли британец захочет терять колоссальные деньги из-за своих принципов.

Напомним, Усик рассказал, чем планирует заняться после реванша с Фьюри.