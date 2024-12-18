Названы страны, у которых ЕС закупает газ – Россия среди лидеров

Евростат представил официальные данные по итогам октября по поводу поставок газа в регион. Названы страны-лидеры.

Если еще в сентябре на первом месте была Россия (продала «голубое топливо» на 1,4 миллиарда евро – это 23,7% импорта), то сейчас она опустилась на второе место (1,3 миллиарда евро, 21,2% импорта).

Лидером стал Алжир (1,3 миллиарда евро, 21,6% импорта).

Дале следуют США (1,2 миллиарда евро), Норвегия (777,4 миллиона евро), Азербайджан (431,3 миллиона евро) и Великобритания (314,3 миллиона евро).

Резюмируется, что в октябре ЕС закупил газа на 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше прошлогоднего октября.

Ранее мы писали, что ЕС готовится пройти зиму без транзита российского газа через Украину.