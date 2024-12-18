Новый президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет включить Канаду в состав США. Политик сделал резонансный пост в социальной сети Truth Social.

Он написал: «Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год?»

Республиканец добавил: «Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!»

Ранее мы писали, что Трамп захотел включить Канаду в состав США.