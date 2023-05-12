Британия поставила Украине все обещанные танки Challenger

Главное: Украина получила все обещанные танки Challenger. Украинские военные учились использовать танки Challenger 2 и в Британии, и в Украине, отметил Бен Уоллес.

Детали: Все танки Challenger 2, которые Великобритания обещала передать Украине, уже находятся в распоряжении ВСУ. Об этом сказал глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг, 11 мая.

«Я знаю, что все эти танки поступили в Украину. Также много запчастей, много другой бронетехники. Я не знаю, все ли эти грузы доставили, но все танки — там», — заявил он.

Уоллес отметил, что украинские военные учились использовать эти танки и в Великобритании, и в Украине.

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