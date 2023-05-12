Президенту Словакии угрожают убийством

Главное: В Словакии угрожают убить президента. Ей усилили охрану.

Детали: Президенту Словакии Зузане Чапутовой угрожают убийством. Как пишут местные СМИ, в связи с этим 49-летнему политику усилили охрану.

Информируется, что «угрозы семье президента достигли таких размеров, что пришлось усилить охрану».

Как сообщается, угрозы поступали в отношении не только политика, но также ее детей.

Женщина также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма.

Добавим, что Зузана Чапутова – первая женщина-президент в истории Словакии. Она занимает свой пост с 2019-го года.

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