Стало известно, где в Украине ожидаются майские заморозки

Главное: В Украине ожидаются заморозки. Похолодает во вторник.

Детали: Во вторник, 9 мая, в Украине ожидаются заморозки. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что в северных и западных областей страны на поверхности почвы будет фиксироваться температура до 0 градусов.

По Украине ожидается переменная облачность.

Отмечается, что в южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью по стране температура воздуха будет 1-6 тепла, а в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов.

В то же время на юге температура ночью будет плюс 4-9.

Днем по Украине в среднем ожидается 9-14 тепла, а на Закарпатье до плюс 17.

В то же время на высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура в сутки в горах будет колебаться в пределах 0-5 градусов.

Наконец, как информируется, в Киеве прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью обещают плюс 4-6, а днем 11-13 тепла. На поверхности грунта в Киевской области ожидаются заморозки 0-5 градусов.

В тему: В Карпатах вовсю валит снег и держится мороз.