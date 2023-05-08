В Карпатах вовсю валит снег и держится мороз

Главное: В Карпатах идет снег. Ударил мороз.

Детали: Несмотря на разгар весны, в Карпатах держится по-настоящему зимняя погода. Стало известно о ситуации на горе Поп Иван Черногорский на утро понедельника, 8 мая.

О ней сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Информируется, что тут наблюдается туман, фиксируется северо-восточный ветер восемь метров в секунду.

При этом температура воздуха составила четыре градуса мороза.

Также, как сказано в публикации, выпало до пяти сантиметров снега.

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