В Карпатах вовсю валит снег и держится мороз

Главное: В Карпатах идет снег. Ударил мороз.
Детали: Несмотря на разгар весны, в Карпатах держится по-настоящему зимняя погода. Стало известно о ситуации на горе Поп Иван Черногорский на утро понедельника, 8 мая.
О ней сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Информируется, что тут наблюдается туман, фиксируется северо-восточный ветер восемь метров в секунду.
При этом температура воздуха составила четыре градуса мороза.
Также, как сказано в публикации, выпало до пяти сантиметров снега.
В тему: Синоптик предупредил украинцев о затяжной прохладной погоде.