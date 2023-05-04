Киев начало подтапливать еще быстрее

Главное: В Киеве снова растет уровень воды. На девять сантиметров за день.

Детали: За день уровень воды в Днепре в Киеве около моста Метро вырос еще на девять сантиметров. Об этом говорят в КГВА.

Информируется, что сейчас он достиг отметки 9 309 сантиметров.

Температура воды в реке составляет 14 градусов.

Уточняется, что до показателей критического уровня остается еще более одного метра, поэтому опасности пока нет.

Как сообщается, аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

В то же время стало известно, что удерживается затопление поймы слоем около шестидесяти сантиметров.

Власть говорят, что остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке Муромец, Гидропарка, Труханова острова, Галерного залива, Корчеватого, частных участков в районе Осокорков. Резюмируется, что промышленные объекты и жилые массивы угрозой подтопления.

В тему: Уровень воды в Киеве медленно, но верно растет.