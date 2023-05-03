Далай-лама ответил на очень странный вопрос

Главное: Далай-лама говорит, что у животных есть сознание. Даже у насекомых.

Детали: Далай-лама XIV Международной конференции «Сознание животных» в Дхарамсале заявил, что у животных, в том числе есть сознание, однако не такое как у людей. Его цитируют российские СМИ.

Глава буддистов сказал: «У всех животных, даже небольших, включая насекомых, есть сознание. Ведь у них есть органы чувств, чувственное восприятие, они засыпают и просыпаются. Но их ментальное сознание слишком грубое».

Стоит напомнить о том, что буддизм выделяет ряд уровней сознания: от грубых, тесно связанных с телом и перестающих функционировать с умиранием тела, до наитончайшего уровня, который называют умом ясного света. Данное сознание наитончайшего уровня составляет основу остальных и, согласно буддийской концепции перерождений, после смерти переносится в новое тело.

Далай-лама отметил: «Различие в устройстве физических тел разных видов живых существ оказывает влияние на то, как проявляет себя их сознание. Хотя базовый наитончайший ум ясного света присутствует и в людях, и в животных, у людей более развито ментальное сознание, позволяющее им глубоко мыслить и анализировать».

Он добавил: «Есть ментальные процессы, которые мы наблюдаем только у людей – они отсутствуют у животных. Умственные способности людей и животных неодинаковы. Люди отличаются от животных более развитым ментальным сознанием».

По его словам, поэтому рождение в человеческом теле считается в буддизме более благоприятным, так как позволяет развивать положительные качества, такие как сострадание и любовь.

Сообщается, что определение наличия или отсутствия сознания в буддизме связано не с существованием как таковым, но со способностью чувствовать боль, удовольствие и испытывать другие ощущения.

Резюмируется: «Цветам или листу бумаги, например, нельзя приписать сознание: они не способны чувствовать, ощущать».

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