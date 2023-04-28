Тыловых военкомов будут отправлять на фронт

Главное: Зеленский поручил Залужному отправлять на фронт тыловых военкомов. Вместо них в центры комплектаций должны назначаться раненые воины, отметил министр обороны.

Детали: Президент Владимир Зеленский «серьезно рекомендовал» главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в пятницу, 28 апреля.

По его словам, Зеленский дал Залужному «серьезную рекомендацию» — подавляющее количество военнослужащих, давно сидящих в центрах комплектаций, отправлять на фронт как бойцов.

Он отметил, что вместо них должны назначаться воины, которые получили ранения.

«Это будут люди, знающие, в частности, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», — сказал Резников.

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