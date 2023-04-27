Названа примерная дата боя Усик — Дюбуа

Главное: Стало известно, когда может пройти бой Усика и Дюбуа. Промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе планирует устроить поединок в конце лета.

Детали: Александр Усик будет защищать свой титул чемпиона мира WBA не раньше конца лета. Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

По словам функционера, поединок против претендента на пояс — британца Даниэля Дюбуа, нельзя устроить раньше, чем в конце июля или начале августа этого года.

«Мы сделали им предложение — и будет ли оно принято, мы узнаем буквально сегодня-завтра. Мы открыто говорили, что речь идет о Польше, рассказывали об обстоятельствах. Не сомневаюсь, что Фрэнк Уоррен, его сын Джордж и вся группа Queensberry Promotions активно поддерживают Украину — с первых дней войны они находились в тесном контакте с послом нашей страны в Великобритании, выступали с разными инициативами, организовывали сбор средств», — отметил Красюк.

«Тайсон Фьюри должен провести бой 22 июля. И оба поединка — и его, и наш — в Великобритании покажут на платной основе. Организация боев Усика и Фьюри в одну ночь с коммерческой точки зрения была бы очевидно выстрелом в ногу. Мы не можем предположить, какой поединок привлечет больше внимания, но точно знаем, что болельщикам придется выбирать между одним сражением и другим. Это, конечно, не имело смысла. Даже недели перерыва между двумя боями мало. Было бы хорошо разделить их хотя бы тремя неделями», — добавил он.

«Мы знаем, что Дюбуа получил травму в одном из поединков, и ему нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться должным образом. Поэтому я бы сказал, что возможна дата на рубеже июля и августа», — приводит слова Красюка Przeglad Sportowy.

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