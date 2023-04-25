Байден фактически подтвердил, что пойдет бороться за второй президентский срок

Главное: Джо Байден готовы идти на второй президентский срок. Может объявить об этом уже сегодня.

Детали: Президент США Джо Байден фактический подтвердил, что будет бороться за второй срок на посту главы государства. Об этом он сказал СМИ после мероприятия в Белом доме.

80-летний политик сообщил: «Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро».

По данным инсайдеров, Джо Байден может сделать официальное заявление на сей счет уже сегодня – во вторник, 25 апреля.

Напомним, что выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024-го года.

В тему: У Байдена появился хитрый план на президентские выборы.