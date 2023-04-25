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Новости > Популярный американский журналист решил покинуть близкий к Трампу телеканал

Популярный американский журналист решил покинуть близкий к Трампу телеканал

Александр Панько
25.04.23 03:31
137
Популярный американский журналист решил покинуть близкий к Трампу телеканал

Главное: Журналист Такер Карлсон покидает Fox News. Якобы по обоюдному согласию.

Детали: Популярный американский журналист Такер Карлсон, известный своей критикой президента США Джо Байдена и неоднозначной позицией по войне в Украине, покидает близкий к экс-главе государства Дональду Трампу телеканал Fox News. Появилось официальное сообщение телевизионщиков.

В нем сказано: «Последняя программа Такера Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Решение об его уходе с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, сообщает телеканал».

При этом о дальнейших планах Такера Карлсона не сообщается.

Некоторые подробности поведало издание Los Angeles Times.

Сообщается, что медиа-магнат Руперт Мердок решил уволить Такера Карлсона после того, как месяцем ранее Эбби Гроссберг, которая работала продюсером Tucker Carlson Tonight, подала иск, в котором утверждала, что юристы FOX News запугивали ее.

В публикации сказано: «Целью было, чтобы она давала лживые показания в деле по иску Dominion Voting Systems, которая обвиняла FOX News в клевете. Она также заявила в иске, что в FOX News царит культура сексизма и женоненавистничества».

Уточняется, что увольнение не было напрямую связано со скандалом, однако он мог сыграть определенную роль в решении.

В тему: Американский ведущий обратился к Зеленскому.

Тэги: США, мир, журналист, Fox News, Такер Карлсон

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