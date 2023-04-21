Президент Сербии заявил об угрозе НАТО для страны

Главное: НАТО представляет собой угрозу для Сербии. Об этом сказал президент страны Александр Вучич.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал НАТО. Сделал он это в эфире TV Prva.

Политик сказал: «Нам говорят вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу. Но мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас».

Кроме этого глава государства напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиационного удара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли шестнадцать его сотрудников.

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