Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 181 090 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 181 090 солдат. Уничтожено 3 650 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 14 апреля.

Сообщается, что погибли уже 181 090 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 650 танков, 7 069 боевых бронированных машин, 2 784 артиллерийские системы, 535 реактивных систем залпового огня, 283 средства ПВО, 307 самолетов, 293 вертолета, 2 339 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 640 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 321 единица специальной техники.

В тему: США не ожидают быстрого окончания войны в Украине.