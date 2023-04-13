Мэр Кривого Рога заявил о готовности убить Путина

Главное: Александр Вилкул заявил, что окажись он перед Путиным сейчас, он бы его убил. А конец войны может приблизить количество гробов, которые уедут из Украины в Россию, считает он.

Детали: Мэр Кривого Рога Алексанрдр Вилкул, который сейчас возглавляет Совет обороны города, убил бы президента Росси Владимира Путина в случае такой возможности. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Так, журналист напомнил, что весной 2019 года Вилкул, отвечая на вопрос, что бы он при встрече сказал Путину, ответил, что напомнил бы президенту РФ его же слова о том, что русский народ и украинский народ — это братские народы. Также он предложил бы Путину восстановить «нормальные отношения между братскими народами».

Отвечая на это, Вилкул, отметил, что окажись он перед Путиным теперь, он бы его убил.

«Если бы имел возможность его убить, я бы его убил. Происходит полномасштабная агрессия. Проклятые орки разрушают наши дома, села, города. Я на самом деле верю, что конец войны может приблизить только количество гробов, которые отсюда уедут в Российскую Федерацию, а также калек», — заявил Вилкул.

На уточняющий вопрос о том, что же все-таки чиновник сказал бы Путину, он лишь ответил, — «Та ну, нужно ликвидировать».

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