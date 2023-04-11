В Дании озвучили прогноз по F-16 для Украины

Главное: В Дании считают, что Запад может принять решение об истребителях для Украины к лету. Соответствующие дискуссии уже ведутся, но это «сложные переговоры, требующие времени», отметил Троэльс Лунд Поульсен.

Детали: Страны Запада могут принять коллективное решение по поставкам истребителей F-16 «до лета», после поставок МиГ-29 из Польши и Словакии. Об этом сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время визита в Украину, сообщило издание NIUS во вторник, 11 апреля.

По его словам, соответствующие дискуссии уже ведутся, но это «сложные переговоры, требующие времени».

«Дания не собирается делать это в одиночку. Нам придется сделать это с несколькими странами. И нам также придется вести диалог с американцами по этому вопросу», — сказал министр.

При этом Поульсен выразил мнение, что страны смогут принять решение «в ближайшее время», упомянув лето, как крайний срок для этого.

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