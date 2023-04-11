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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Назначен новый глава Киевской ОВА

Назначен новый глава Киевской ОВА

Агата Кловская
11.04.23 09:21
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Назначен новый глава Киевской ОВА

Главное: Руслан Кравченко стал новым главой Киевской облгосадминистрации. Зеленский подписал указ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Киевской облгосадминистрации. Им стал Руслан Кравченко.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

«Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Руслан Кравченко — бывший руководитель Бучанской окружной прокуратуры, которую возглавлял с 15 марта 2021 года. В 2012 году он окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

23 августа 2022 года Кравченко был награжден орденом «За заслуги» III степени. До этого он работал в военной прокуратуре, которой руководил Анатолий Матиос.

В 2023 году Кравченко хотел стать руководителем Национального антикоррупционного бюро, но не смог победить в конкурсе.

В тему: Рада уволила сразу трех министров.

Тэги: политика, Киевская область, Владимир Зеленский, Киевская ОВА, Руслан Кравченко

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