Немецкие ученые создали кое-что уникальное

Главное: Немецкие ученые совершили прорыв в медицине. Они создали полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток человека.

Детали: Специалисты из Мюнхенского технического университета сумели создать полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток человека. Как пишет издание Nature Biotechnology, такая модель органа позволит облегчить многие исследования.

В статье сказано, что она была основана на базе 35 тысяч плюрипотентных стволовых клеток, которые закрутили в сферу в центрифуге.

Отмечается, что ученые в течение нескольких недель добавляли различные сигнальные молекулы в культуру клеток.

Сообщается, что ими были сымитированы сигнальные пути в организме, которые регулируют программу развития сердца.

Поясняется, что полученные органоиды оказались размером примерно в полмиллиметра.

Информируется, что хотя они и не способны перекачивать кровь, при стимуляции электрическим током модели сокращаются подобно камерам настоящего сердца.

Подобная модель стала первой в мире, которой удалось создать органоид как из клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов), так и из клеток внешнего слоя сердечной стенки (эпикард), а эксперты уже подали заявку на патент.

В публикации также говорится о том, что параллельно с этим были совершены первые открытия: анализ отдельных клеток модели показал, что клетки-предшественники образуются примерно на седьмой день развития органоида, после чего из клеток формируется эпикард.

Немцы говорят, что эти клетки также существуют в организме человека как минимум в течение нескольких дней, а полученные данные дают понимание того, почему сердце плода в утробе матери может восстанавливаться само по себе, а у взрослых людей – нет.

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