Международные резервы Украины выросли до максимума за одиннадцать лет

Главное: Международные резервы Украины растут. До максимума за одиннадцать лет.

Детали: В НБУ рассказали о росте международных резервов нашей страны по итогам марта. Они увеличились до максимума с ноября 2011-го года.

Отметим, что резервы Украины выросли сразу на 10,4% (3 миллиарда 8,57 миллиона долларов) до 31 миллиардов 878,21 миллиона долларов

Финансовый регулятор говорит, что в минувшем месяце такой рост произошел благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты НБУ и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

Уточняется, что на валютные счета правительства в НБУ поступило 5 миллиардов 105,4 миллиона долларов: 1 миллиард 756,6 миллиона долларов от правительства Канады, 1 миллиард 617,1 миллиона долларов от ЕС, 1 миллиард 253,1 миллиона долларов от США через трастовый фонд Всемирного банка, 2,2 миллиона долларов от Международной ассоциации развития, являющейся частью Всемирного банка, а также 476,5 миллиона долларов от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Сообщается, что наше правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 миллиона долларов. Также Украина выплатила Международному валютному фонду 638,6 миллиона долларов.

В тему: Как оказалось, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась.