Жителей одной из областей предупредили о возможных перебоях со светом

Главное: В Житомирской области возможны отключения света. В остальных регионах страны ограничения отсутствуют.

Детали: Из-за увеличения нагрузки на оборудование, которое получило повреждения в результате российских ударов, в Житомирской области возможны отключения света. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области», — пишет пресс-служба.

Как отметили в «Укрэнерго», в остальных регионах страны ограничения отсутствуют. Генерация полностью обеспечивает потребности украинцев в электроэнергии.

В тему: 3 апреля «Укрэнерго» сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления в Украине.