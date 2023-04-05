Украинцам рассказали, каким будет курс доллара после подписания меморандума с МВФ

Главное: Курс гривны может не быть фиксированным. Но пока оснований для этого нет.

Детали: Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, каким будет курс гривны. Он сделал заявление в эфире национального телемарафона.

По его словам, меморандум с МВФ предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару при определенных условиях, однако сейчас оснований для этого нет.

Он сказал: «Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний момент достаточных оснований для этого наверняка нет».

Отмечается, что вопрос образования курса гривны находится в компетенции НБУ.

В тему: НБУ существенно сократил продажу валюты в минувшем марте.