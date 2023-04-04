Парковать автомобили в Киеве разрешили бесплатно

Главное: В Киеве временно разрешили парковать автомобили бесплатно. Причиной этого являются проблемы с оплатой за парковку.

Детали: Бесплатно парковать авто разрешили в Киеве на муниципальных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что жителям Киева пока не нужно оплачивать парковку из-за завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Об изменениях обещают сообщить через приложение «Киев Цифровой».

В то же время водителей призывают парковаться в разрешенных местах в соответствии с правилами дорожного движения. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

«Также напоминаем, что на улицах города работают „парковщики“-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях надо сообщать полицию», — сообщили в КГГА.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве сделали парковку на муниципальных площадках бесплатной. Однако в начале ноября в столице возобновили оплату за парковку, а тарифы на почасовую стоянку увеличились.

В тему: В КГГА рассказали о новой системе фиксации выполнения правил и оплаты парковки.