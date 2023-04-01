Американцы начали массово слать деньги Трампу

Главное: Американцы шлют Дональду Трампу деньги на выборы. Более четырех миллионов долларов за сутки.

Детали: После предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу американцы начали массово скидываться ему на выборы главы государства, которые должны состояться в следующем году. Об этом пишет издание USA Today.

Как информируется, согласно заявлению организаторов его президентской кампании, это более четырех миллионов долларов за сутки после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений.

Отмечается, что его люди сразу же разослали электронные письма сторонникам политика с просьбой о пожертвованиях, чтобы остановить то, что сам Дональд Трамп называл охотой на ведьм.

Как известно, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего главу государства более чем по тридцати эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Стоит напомнить, что официально обвинения будут оглашены только при явке Дональда Трампа в суд 4 апреля, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком. Тот ранее отрицал как связь с женщиной, так и любые противоправные действия со своей стороны.

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