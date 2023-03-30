Украина получила от США крупный финансовый грант

Главное: Украина получила очередной грант от США. На 1,25 миллиарда долларов.

Детали: США выделили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов. Как сообщает министерство финансов, средства уже поступили в государственный бюджет нашей страны.

Как отмечается, деньги были предоставлены через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Ожидается, что финансы будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов бюджета – на пенсии, социальную помощь (помощь для внутренне перемещенных лиц), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников высших учебных заведений.

Всего с начала войны Украина получила от США 15,5 миллиардов долларов помощи в виде грантов.

Стоит добавить, что данный проект внедряется совместно с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития на общую сумму 14,9 миллиардов долларов и 1,4 миллиарда евро. Источниками являются займы МБРР, кредиты МАР, гранты целевого фонда многих доноров.

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