Оккупанты травят жителей Бердянска непригодной для питья водой

Главное: Действия захватчиков привели к обмелению Каховского водохранилища. Жители Бердянска теперь не имеют доступа к питьевой воде.

Детали: Вода из Днепра во временно оккупированном Бердянске в Запорожская область практически исчезла. Теперь горожанам подают техническую воду, однако она не пригодна для бытового использования. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Суспільне со ссылкой на заявление замглавы Бердянского районного совета Виктор Дудукалова.

«В городе примерно такая же ситуация, которая была еще в 1980-е, когда через водопроводную сеть подавалась техническая вода, а питьевая официально подавалась только через колонки», — рассказал чиновник.

Он отметил, что питьевую воду горожане берут из четырех колонок. В них подается вода из скважин из села Азовское.

По его словам, из-за действий оккупантов в январе обмелело Каховское водохранилище и теперь из него невозможно наполнять водой водопровод. Он добавил, что ситуация может привести и к тому, что без централизованного водоснабжения останется оккупированный Крым.

Жителям Бердянска приходится покупать воду у тех производителей, которые работают на оккупантов. Местные стали заложниками ситуации, которая может измениться только после деоккупации юга Украины, добавляет Дудукалов.

«Проблема в том, что мы не можем даже спокойно рассчитывать на природные источники, потому что Бердянск находится на море и бурение вниз приведет к морской воде, подпочвенным водам», — объяснил он.

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