В Карпатах ударил мороз, температура резко упала до −14

Главное: На сегодняшнее утро в Карпатах резко снизилась температура. На горе Пип Иван было зафиксировано −14 градусов.

Детали: В Карпатах 28 марта резко снизилась температура, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали −14°. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 9.00 вторника на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западный 8 м/с. Температура воздуха минус −14°.

Отметим, что вчера утром на высокогорье регистрировали температуру −5°.

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