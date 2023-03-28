За сутки ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов

Главное: ВСУ за сутки ликвидировали 570 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины погибли более 171 тысячи российских солдат.

Детали: С 24 февраля 2022 года по 28 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 171 730 человек (+570 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

— 3602 (+7) танка;

— 6966 (+13) боевых бронированных машин;

— 2653 (+15) артиллерийских системы;

— 525 (+2) реактивных систем залпового огня;

— 277 (+0) средств ПВО;

— 305 (+0) самолетов;

— 291 (+0) вертолет;

— 2235 (+19) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 911 (+0) крылатых ракет;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 5502 (+9) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 287 (+2) единиц специальной техники.

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