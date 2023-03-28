Россия атаковала дронами Киев и Днепр: есть разрушения

Главное: Россия снова атаковала Украину иранскими дронами. В результате попадания загорелось предприятие в Днепре. А в Киеве в 3-этажном админздании произошло разрушение конструкций на площади 200 кв.м. и возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м.

Детали: Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Один Shahed попал по частному предприятию в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Два беспилотника военные из воздушного командования „Восток“ уничтожили. Еще один — попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4000 кв. метров», — написал глава ОВА.

Кроме того, в Киеве около 10 вражеских целей было уничтожено. Однако, как сообщается, в результате атаки в 3-этажном административном здании столицы произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м.