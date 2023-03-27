Главное: Василий Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией, выложив скандальный пост в Instagram. Спортсмен сравнил разрушение храмов во время Второй мировой войны и притеснения УПЦ.

Детали: Бывший чемпион по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко попал в очередной скандал, связанный с УПЦ. Спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором идет сравнение состояния Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состояния под руководством УПЦ. В видео использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.

такми образом Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь.

Отдельно стоит отметить, что Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Напомним, что Instagram-страница Ломаченко заблокирована в Украине.

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