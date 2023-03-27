Часть исходного кода Twitter слили в открытый доступ

Главное: Часть исходного кода Twitter оказалась в открытом доступе. Утечку удалось выявить лишь через несколько месяцев.

Детали: В Twitter произошло крупное ЧП. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что в компании Илона Маска выявили утечку части своего исходного кода – он несколько месяцев находился в открытом доступе на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub.

Выявив это, представители Twitter обратились к компании с просьбой о его удалении, а также в окружной суд штата Калифорния с требованием к GitHub выявить лицо, разместившее чувствительную информацию.

В публикации сказано: «Остается неизвестно, как долго утекший код находился в сети, но по всей видимости, он был доступен не менее нескольких месяцев».

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