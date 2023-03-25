«Центр общественного здоровья» совместно с ГБР и под контролем Ключарева устраняют конкурентов, – СМИ

Расследование Сергея Шевчука о махинациях государственного учреждения «Центр общественного здоровья» МОЗ Украины, а именно — работа его харьковской «ячейки» с участием ГБР, вызвало резонанс, пишет From.ua.

В расследовании речь идёт о том, что, среди прочего, «ЦОЗ» проводит тендеры на такие работы, как профилактика ВИЧ среди людей, употребляющих наркотические средства.

По словам Шевчука, тендеры всегда выигрывают 3 организации: Харьковский благотворительный фонд «Благо», Харьковский благотворительный фонд «Парус» и «Сеть 100% жизни города Харьков». Автор расследования отмечает, что эти компании — единственные участники тендера.

«В период с 2019 по 2022 годы „ЦОЗ“ перевёл в пользу БФ „Благо“ 5 112 323 грн, как оплату за вышеупомянутые услуги. БФ „100% жизни“ получил по этой же схеме 7 045 574 грн. А БФ „Парус“ получил рекордные 16 517 988 грн», — говорится в расследовании.

Журналист на примере БФ «Парус» объясняет, как работает схема: «Центр общественного здоровья» проводит тендер. «Парус» принимает в нем участие. Будучи единственным участником, побеждает. В пользу БФ перечисляются госсредства, за которые компания должна провести профилактику ВИЧ. А единственная отчётность за проделанную работу — это посты в ФБ. То есть можно провести профилактику с десятью пациентами, а средств получить, как за сотню«.

Весной 2022 года «ЦОЗ» уплатил «Парусу» средства за выполненные работы по профилактике ВИЧ в Харьковской области. Однако значительная часть области была под российской оккупацией до осени, и работы невозможно было выполнить физически. Но деньги были оплачены в полном объёме. Отчётности снова — нет.

Той же весной «ЦОЗ» провёл тендер и заключил с «Парусом» соглашение, подписали все документы, и уже в августе внезапно расторгли контракт. После того, как команда расследователя Сергея Шевчука начала документировать и передавать в правоохранительные органы факты правонарушений этими компаниями. Очевидно, указывает журналист, что такие схемы не могут работать без покровителей в силовых структурах.

«Главой БФ является уже известный журналистам бывший заключённый Константин Ключарев. После освобождения он стал заниматься гуманитарной миссией, помогать наркозависимым и ВИЧ-инфицированным. Для этого Ключарев создал БФ. А в 2020 году Константин стал членом общественного контроля Государственного Бюро Расследований», — объясняет журналист.