Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 169 890 солдат. Уничтожено 3 580 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 25 марта.

Сообщается, что погибли уже 169 890 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 580 танков, 6 932 боевые бронированные машины, 2 623 артиллерийские системы, 520 РСЗО, 276 средств ПВО, 305 самолетов, 291 вертолет, 2 214 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 483 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 279 единиц специальной техники.

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