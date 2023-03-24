Благовещение 2023: в чем суть этого православного праздника

Праздник Благовещение в 2023 году православные отмечают 7 апреля. Благовещение – один из главных праздников христианской церкви. Этот день связан с важным событием – возвещением Архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа.
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