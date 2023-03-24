Зеленский заявил о решающем этапе битвы за Украину

Главное: Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. Украина обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира, отметил глава государства.

Детали: Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 24 марта.

Он отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты государства, не дающего врагу победить Украину.

«Мы сейчас — на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, продолжающейся на протяжении веков борьбы за Украину, которая стала содержанием жизни разных поколений нашего народа», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, он не сомневается, что «нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир».

«Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою устойчивость в борьбе с оккупантом», — сказал Зеленский.

Он выразил благодарность всем бойцам, руководству, офицерам Нацгвардии, харьковской Национальной академии НГУ и Киевскому институту НГУ.

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