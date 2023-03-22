Главное: США могут применить биологическое оружие. Об этом говорят в России.

Детали: Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что США готовы производить и применять биологическое оружие за пределами своей страны. По его словам, к таким выводам пришла соответствующая парламентская комиссия.

Он отметил: «На основании всего сказанного, наша комиссия приходит к выводу: США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия, и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории».

Политик добавил: «В течение всего периода своей работы наша комиссия использовала все доступные нам международные площадки для информирования мировой общественности».

Информируется: «Можно с уверенностью говорить, что наши усилия возымели действие, все больше стран испытывает беспокойство по поводу нахождения американских биолабораторий на своих территориях. В ряде случаев мы наблюдаем действия местных правительств по ликвидации такого рода лабораторий».

Резюмируется: «Парламентская комиссия вскрыла противоправную, античеловеческую деятельность американских лабораторий в Украине и заставила мировую общественность задуматься о возрастающих угрозах для безопасности не только своих стран, но и всего человечества».

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