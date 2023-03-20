Тед Лассо в Белом доме: президент США пиарит популярный сериал

Главное: Президент США примет актера Джейсона Судейкиса и членов съемочной группы сериала «Тед Лассо». Сериал рассказывает о тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды.

Детали: Президент США и первая леди Джилл Байден примут актера Джейсона Судейкиса и членов съемочной группы популярного сериала «Тед Лассо» в Белом доме.

Представитель администрации Джо Байден заявил, что встреча будет сосредоточена на обсуждении важности обращения к психическому здоровью для содействия общему благосостоянию.

Накануне президент США опубликовал в Twitter фотографию желтого плаката со словом «Верю» над дверью, ведущей в Овальный кабинет. Знак напоминает знак, прикрепленный над дверью кабинета главного героя Лассо в раздевалке футбольной команды AFC Ричмонда в сериале.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о Теде Лассо, тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды из-за желания владелицы клуба досадить своему бывшему мужу. Лассо, не имеющий опыта в европейском футболе, пытается завоевать симпатии скептически настроенных английских болельщиков своим народным и оптимистичным поведением.

Шоу, отмеченное премией «Эмми», в сюжетной линии третьего сезона рассматривает проблемы психического здоровья. Главный герой, которого играет Судейкис, приветливый тренер, ищет лечение после приступов паники.