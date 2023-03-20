Си Цзиньпин уже сделал несколько заявлений в Москве

Главное: Си Цзиньпин уже в Москве. Лидер Китая сделал несколько заявлений.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.

Лидера Китая встретил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Встреча президента России Владимира Путина с китайским коллегой начнется в Большом Кремлевском дворце в 14-00 по киевскому времени.

Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок, она продлится с 20 по 22 марта.

Си Цзиньпин уже сделал несколько заявлений.

Он сказал: «Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками. Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

По его словам, он собирается обстоятельно обменяться с Владимиром Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

Китайский лидер отметил: «От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

Си Цзиньпин заявил: «Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества».

Глава Китая добавил: «Китай и Россия как крупные державы и постоянные члены СБ ООН играют важную роль в международных делах. В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, придерживаться подлинной многосторонности, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении».

В тему: Си Цзиньпинь прилетел в Москву.