Bitcoin продолжает стремительно дорожать

Главное: Курс Bitcoin превысил отметку 28 000 долларов. Стоимость криптовалюты достигла отметки в 28,5 тысячи долларов впервые за девять месяцев.

Детали: Курс Bitcoin впервые с 12 июня 2022 года превысил отметку 28 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinGecko.

За последние 24 часа максимальная стоимость криптовалюты составила 28 509 долларов, а минимальная — 27 081 доллара. Суточный рост составил 4,2%, а недельный — 27,9%.

К 12.12 понедельника Bitcoin торгуется на уровне 28 400 долларов.

Рыночная капитализация первой криптовалюты составляет 548,1 миллиарда долларов при суточном объеме торгов 55,7 миллиарда долларов.

Как пишет Reuters, рост Bitcoin обусловлен ситуацией в банковском секторе, которая вынуждают некоторых инвесторов обращаться к цифровым активам.

Отмечается, что банковские акции и облигации, резко упали в понедельник после того, как UBS завершил поглощение Credit Suisse.

По прогнозам аналитиков, стоимость криптовалюты продолжит рост на фоне усилий центральных банков по увеличению ликвидности в мировой финансовой системе.

В тему: 10 дней назад за сутки Bitcoin достиг почти двухмесячного минимума.